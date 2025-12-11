El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de diciembre

El día de hoy, 11 de diciembre de 2025, en Moguer, se prevé un tiempo mayormente cubierto a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta la mañana, el cielo estará completamente cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 12 y 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 11 grados, con cielos cubiertos y poco nubosos en algunos momentos. La probabilidad de precipitación es moderada, especialmente en el periodo de 01:00 a 07:00, donde se estima un 35% de posibilidad de lluvia. Sin embargo, no se anticipan acumulaciones significativas, ya que la precipitación pronosticada es de 0 mm.

Durante la tarde, la temperatura comenzará a aumentar ligeramente, alcanzando hasta 18 grados en su punto máximo. A pesar de que el cielo seguirá cubierto, se prevé que haya momentos de poco nuboso, especialmente entre las 12:00 y las 18:00. La humedad comenzará a descender, aunque se mantendrá en niveles altos, alrededor del 76% a 85%.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre 9 y 13 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca. En las horas de la tarde, se espera que el viento disminuya, alcanzando velocidades de 2 a 4 km/h hacia el final del día.

La probabilidad de tormenta es baja, con un 0% de posibilidad durante la mayor parte del día, lo que sugiere que las condiciones climáticas serán estables, aunque con cielos nublados. La visibilidad se mantendrá adecuada, pero la alta humedad podría generar niebla en las primeras horas.

El orto se producirá a las 08:30 y el ocaso a las 18:10, lo que significa que los días son cortos en esta época del año. A medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, y se espera que el cielo permanezca cubierto, con temperaturas que rondarán los 12 grados.

En resumen, el día en Moguer será fresco y nublado, con temperaturas moderadas y una baja probabilidad de precipitación, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre, siempre que se esté preparado para el frío y la humedad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-10T20:57:12.