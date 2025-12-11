El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de diciembre

El día de hoy, 11 de diciembre de 2025, Martos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 9 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 14 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, alcanzando un 88% a las 00:00 horas, pero irá disminuyendo gradualmente a lo largo del día, situándose en torno al 70% hacia el mediodía. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas, pero a medida que el sol se eleve, la temperatura se sentirá más cálida.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con velocidades que variarán entre 5 y 13 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la mañana, alcanzando hasta 15 km/h, lo que podría aportar un ligero frescor al ambiente. A lo largo del día, la intensidad del viento disminuirá, lo que contribuirá a una sensación térmica más confortable.

No se esperan precipitaciones en ninguna de las franjas horarias, lo que significa que los habitantes de Martos podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre o desplazamientos por la ciudad.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 9 grados hacia las 21:00 horas. El cielo seguirá despejado, permitiendo que los últimos rayos de sol se disfruten antes del ocaso, que se producirá a las 17:57 horas. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 6 grados, por lo que se recomienda llevar abrigo si se planea salir.

En resumen, el tiempo en Martos para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con cielos despejados, temperaturas agradables durante el día y un viento suave que hará que la jornada sea aún más placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-10T20:57:12.