El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de diciembre

El día de hoy, 11 de diciembre de 2025, Marchena se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente brumosas y con niebla en las primeras horas de la mañana. Desde las 00:00 hasta las 08:00, la visibilidad se verá reducida debido a la bruma y la niebla, lo que podría complicar la circulación en las carreteras. Se recomienda a los conductores que extremen las precauciones y mantengan una velocidad adecuada.

A medida que avance la mañana, se espera que la niebla comience a disiparse, dando paso a un cielo poco nuboso. Las temperaturas durante la mañana oscilarán entre los 8 y 11 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas. Esto contribuirá a la sensación de frío, por lo que se aconseja vestirse adecuadamente.

A partir del mediodía, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando un máximo de 18 grados en la tarde. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, hacia la tarde, se prevé un aumento en la nubosidad, con un cielo que se tornará nuboso a partir de las 14:00. Esto podría traer consigo un ligero descenso en las temperaturas, que se situarán alrededor de los 15 grados hacia el final de la tarde.

El viento será moderado, con rachas que alcanzarán hasta los 25 km/h desde el sureste en las horas centrales del día. Este viento podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las horas de la tarde. A medida que se acerque la noche, el viento disminuirá, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia la medianoche.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que Marchena disfrutará de un día seco. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre. Sin embargo, es importante estar atentos a los cambios en las condiciones meteorológicas, ya que la nubosidad podría aumentar hacia la noche.

En resumen, el día de hoy en Marchena se caracterizará por un inicio brumoso y niebla, seguido de un periodo soleado y temperaturas agradables en la tarde, antes de que la nubosidad regrese hacia la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-10T20:57:12.