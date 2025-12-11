El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de diciembre

El día de hoy, 11 de diciembre de 2025, Mairena del Aljarafe se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una predominancia de nubes que limitarán la visibilidad del sol a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 9 y 12 grados . La sensación térmica será fresca, especialmente en las horas más tempranas, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

A medida que avance el día, las temperaturas irán aumentando ligeramente, alcanzando un máximo de 18 grados en las horas centrales. Sin embargo, la nubosidad persistente hará que la sensación de calor sea moderada. La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 70% en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas relativamente frescas.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que no haya lluvias significativas durante el día, con un 10% de probabilidad de lluvia en las primeras horas y un 5% en la tarde. Esto sugiere que, aunque el cielo estará cubierto, las condiciones se mantendrán secas, permitiendo que los residentes realicen sus actividades diarias sin interrupciones por el tiempo.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 10 km/h. Este viento ligero contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en las horas de la mañana y la tarde. No se prevén rachas fuertes, lo que significa que las condiciones serán bastante tranquilas en términos de viento.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando mínimos de alrededor de 11 grados . La nubosidad se mantendrá, y la visibilidad será limitada, lo que podría afectar la observación de las estrellas. Sin embargo, no se anticipan tormentas ni fenómenos meteorológicos severos, lo que permitirá que la noche transcurra con calma.

En resumen, Mairena del Aljarafe experimentará un día fresco y nublado, con temperaturas moderadas y sin precipitaciones significativas. Es un día ideal para actividades en interiores o para disfrutar de un paseo abrigado por la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-10T20:57:12.