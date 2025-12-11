El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de diciembre

El día de hoy, 11 de diciembre de 2025, Mairena del Alcor se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto y muy nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 12 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 11 grados en la primera parte de la tarde.

La humedad relativa será alta, superando el 90% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. A lo largo de la jornada, la humedad se mantendrá en niveles elevados, lo que es característico de los días nublados y con poca luz solar. Esto podría contribuir a la formación de niebla en algunas áreas, especialmente en las primeras horas de la mañana, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el este con velocidades que oscilarán entre los 5 y 16 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría generar un ligero frescor en el ambiente. A medida que el día avance, el viento se tornará más suave, especialmente hacia la noche, cuando se espera que la temperatura descienda a unos 10 grados.

No se prevén precipitaciones significativas durante el día, con una probabilidad de lluvia muy baja, que se sitúa en torno al 5% en las horas de la tarde. Esto significa que, aunque el cielo estará mayormente cubierto, es poco probable que los habitantes de Mairena del Alcor necesiten paraguas hoy. Sin embargo, es recomendable estar atentos a posibles cambios en el tiempo, ya que las condiciones pueden variar.

La puesta de sol se producirá a las 18:05, marcando el final de un día que, aunque nublado, ofrecerá momentos de calma y tranquilidad. La temperatura comenzará a descender rápidamente tras el ocaso, por lo que se aconseja abrigarse adecuadamente si se planea salir por la noche. En resumen, el día se caracterizará por un ambiente fresco y húmedo, ideal para disfrutar de actividades en interiores o paseos cortos al aire libre, siempre con precaución ante la posible niebla matutina.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-10T20:57:12.