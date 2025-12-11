El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de diciembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Lucena según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 11 de diciembre de 2025, Lucena se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, manteniendo un ambiente agradable y luminoso. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y los 16 grados , siendo más frescas por la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde.
La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, alcanzando un 90% al amanecer, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 50% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación más confortable.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste con velocidades que variarán entre 2 y 10 km/h. Durante la mañana, el viento será ligero, pero se intensificará ligeramente en la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 18 km/h. Esto proporcionará un alivio agradable en las horas más cálidas del día.
No se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada, lo que significa que los lucentinos podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es prácticamente nula, con un 0% de probabilidad en la mayoría de los periodos, excepto por un leve 5% en la franja horaria de 19:00 a 01:00, aunque es poco probable que se materialice.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia el final del día. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose a las 18:00.
En resumen, el tiempo en Lucena para hoy será mayormente soleado y seco, con temperaturas agradables durante el día y frescas por la noche. Es un día ideal para actividades al aire libre, ya que las condiciones meteorológicas son favorables y no hay indicios de tormentas o lluvias. Los lucentinos pueden aprovechar al máximo este día, disfrutando de la naturaleza y de la calidez del sol.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-10T20:57:12.
