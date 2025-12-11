El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de diciembre

El día de hoy, 11 de diciembre de 2025, Lora del Río se verá afectada por un tiempo mayormente nublado y fresco. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una transición a condiciones cubiertas a medida que avance el día. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 18 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde. A primera hora, se registrarán temperaturas alrededor de 11 grados, descendiendo a 8 grados en las primeras horas del día, antes de repuntar hacia la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 95% por la mañana y disminuyendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles significativos, alcanzando un 100% en las horas de la tarde. Esto puede contribuir a la sensación de frío, especialmente en combinación con el viento.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre 4 y 11 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fresca. A medida que el día avance, el viento se tornará más variable, con ráfagas que podrían llegar a los 17 km/h.

No se prevén precipitaciones significativas durante el día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Sin embargo, es importante mencionar que hacia el final de la jornada, existe una ligera posibilidad de chubascos, aunque se espera que sean muy escasos. La visibilidad podría verse afectada por la bruma y la niebla en las primeras horas, especialmente en áreas cercanas a ríos o cuerpos de agua.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando valores cercanos a los 11 grados. El cielo permanecerá cubierto, y la bruma podría hacer su aparición, lo que podría dificultar la visibilidad en las horas nocturnas.

En resumen, el día en Lora del Río se caracterizará por un tiempo fresco y nublado, con temperaturas que variarán a lo largo del día y un viento moderado que podría hacer que la sensación térmica sea más fría. Se recomienda a los habitantes que se vistan adecuadamente para el frío y que estén atentos a las condiciones de visibilidad, especialmente en la mañana y al caer la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-10T20:57:12.