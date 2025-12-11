El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de diciembre

El día de hoy, 11 de diciembre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Linares, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la noche. Desde la madrugada, las temperaturas han oscilado entre los 6 y 10 grados , alcanzando un máximo de 15 grados en la tarde. La temperatura se mantendrá relativamente fresca, especialmente en las primeras horas del día, con mínimas de 6 grados y máximas que no superarán los 15 grados.

La humedad relativa será alta durante la mayor parte del día, comenzando en un 91% a las 00:00 horas y descendiendo gradualmente hasta un 74% por la tarde. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana. A medida que avance el día, la humedad se estabilizará, pero se mantendrá en niveles que podrían resultar incómodos para algunas personas.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del este y sureste, con velocidades que variarán entre 5 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 15 km/h. Este viento ligero a moderado contribuirá a la sensación de frescura en el ambiente, especialmente en combinación con las temperaturas más bajas de la mañana.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes de Linares pueden disfrutar de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera, especialmente durante la mañana y la noche, cuando las temperaturas son más frescas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando valores cercanos a los 9 grados hacia la medianoche. Las nubes altas que se prevén para la noche no deberían afectar significativamente la visibilidad de las estrellas, lo que podría ofrecer una bonita vista del cielo nocturno.

En resumen, el tiempo en Linares para hoy se presenta como un día mayormente despejado, fresco y sin lluvias, con un viento suave que hará que la sensación térmica sea más agradable. Es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta las temperaturas frescas de la mañana y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-10T20:57:12.