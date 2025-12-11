El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de diciembre

El día de hoy, 11 de diciembre de 2025, Lepe se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con cielos que permanecerán en su mayoría nublados a lo largo de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 12 grados , manteniendo un ambiente fresco y húmedo.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance un máximo de 14 grados hacia el mediodía, aunque la sensación térmica podría ser más baja debido a la alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 90% durante gran parte del día. Esto significa que la percepción del frío será más intensa, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre.

En cuanto a la precipitación, las probabilidades son moderadas. Se estima que hay un 15% de probabilidad de lluvia entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que podrían producirse algunas lloviznas intermitentes. Sin embargo, la cantidad de precipitación esperada es mínima, con registros que indican que la lluvia podría ser escasa o incluso inexistente en algunos momentos del día.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se prevé que sople desde el este y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 12 km/h. Durante las primeras horas, el viento será más fuerte, alcanzando ráfagas de hasta 18 km/h, lo que podría hacer que la sensación de frío sea aún más pronunciada. A medida que avance el día, el viento disminuirá gradualmente, lo que podría ofrecer un ligero alivio a la sensación térmica.

En la tarde, el cielo comenzará a despejarse ligeramente, con la posibilidad de que se presenten algunos claros, aunque las nubes altas seguirán dominando el panorama. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando los 12 grados hacia el final del día.

Los amantes de la naturaleza y las actividades al aire libre deben estar preparados para un día fresco y potencialmente húmedo. Es recomendable llevar ropa adecuada para el frío y, si se planea salir, un paraguas podría ser útil, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de lluvia. En resumen, el tiempo en Lepe hoy será fresco, nublado y con algunas posibilidades de lloviznas, ideal para disfrutar de un día tranquilo en casa o realizar actividades bajo techo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-10T20:57:12.