El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de diciembre

El día de hoy, 11 de diciembre de 2025, se espera un tiempo mayormente cubierto en Lebrija. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que comenzará en torno a los 12 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando un mínimo de 8 grados en las horas más frescas de la mañana.

A lo largo del día, se prevé que el cielo permanezca nuboso, con intervalos de bruma y niebla en las primeras horas, lo que podría afectar la visibilidad en algunas áreas. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frío y a la persistencia de la bruma. A medida que el día avance, la humedad comenzará a disminuir, pero se mantendrá en niveles elevados, rondando el 96% hacia la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia significativa durante el día, aunque hay una probabilidad del 10% de que se produzcan algunas lloviznas ligeras en la tarde. Sin embargo, la mayor parte del día transcurrirá sin precipitaciones, lo que permitirá que los residentes realicen sus actividades al aire libre con precaución, especialmente en las horas de mayor niebla.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 12 km/h. En las horas más frescas de la mañana, el viento será más suave, aumentando ligeramente en la tarde. Esto podría proporcionar un alivio temporal del frío, aunque la sensación térmica seguirá siendo fresca debido a la alta humedad.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura alcanzará un máximo de 15 grados, pero con la llegada del ocaso a las 18:08, se espera un rápido descenso de la temperatura. La noche se presentará despejada, con temperaturas que podrían caer hasta los 11 grados, lo que sugiere que será un buen momento para abrigarse si se planea salir.

En resumen, el día en Lebrija se caracterizará por un tiempo fresco y cubierto, con bruma y niebla en las primeras horas, y temperaturas que oscilarán entre los 8 y 15 grados. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones al conducir y que se vistan adecuadamente para el frío, especialmente en la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-10T20:57:12.