El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de diciembre

El día de hoy, 11 de diciembre de 2025, se presenta en Jaén con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 10 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 15 grados en las horas centrales, proporcionando un respiro del frío invernal.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 70% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 47% en las horas de la tarde. Esto sugiere que, aunque el aire se sentirá fresco, no habrá una sensación de incomodidad por la humedad, lo que es ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 8 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, aumentando ligeramente en intensidad hacia la tarde, lo que podría aportar una sensación de frescura adicional. Sin embargo, no se anticipan rachas fuertes que puedan causar molestias.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es un alivio para aquellos que planean salir o realizar actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Las nubes altas que se prevén para la noche no afectarán significativamente la temperatura ni la visibilidad durante el día.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia el final del día. La puesta de sol está programada para las 17:56, momento en el que el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, pero sin afectar la claridad del cielo.

En resumen, el tiempo en Jaén para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Los habitantes de la ciudad pueden aprovechar este día para salir, pasear o realizar cualquier actividad que requiera un buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-10T20:57:12.