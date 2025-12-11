El tiempo en Isla Cristina: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de diciembre

El día de hoy, 11 de diciembre de 2025, Isla Cristina se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, lo que se mantendrá hasta la madrugada. A medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad continúe, con la posibilidad de lluvias escasas en las primeras horas, especialmente entre las 4:00 y las 6:00, donde se prevé una precipitación de 0.1 mm.

Las temperaturas se mantendrán estables a lo largo del día, oscilando entre los 12 y 16 grados . En las primeras horas, la temperatura será de 12 grados, alcanzando un máximo de 16 grados en la tarde. Este rango de temperaturas sugiere un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar abrigo debido a la sensación térmica que puede verse afectada por la humedad.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 100% en la madrugada y descendiendo ligeramente a lo largo del día, pero manteniéndose por encima del 70%. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. La combinación de alta humedad y temperaturas frescas puede resultar en un ambiente algo incómodo para algunos.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el este-noreste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 20 km/h. Las rachas más fuertes se producirán en la mañana, alcanzando hasta 20 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. A medida que avance el día, la velocidad del viento disminuirá, lo que podría hacer que las condiciones sean más agradables por la tarde.

La probabilidad de precipitación es notable, con un 50% de posibilidades de lluvia entre las 1:00 y las 7:00, y un 10% entre las 7:00 y las 1:00. Sin embargo, las probabilidades de tormenta son bajas, con un 40% en las primeras horas, disminuyendo a 0% en el resto del día. Esto sugiere que, aunque hay posibilidades de lluvia, no se anticipan tormentas severas.

En resumen, el día en Isla Cristina se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas frescas y una alta humedad, con la posibilidad de lluvias ligeras en las primeras horas. Se recomienda a los residentes y visitantes estar preparados para un tiempo variable y disfrutar de las actividades al aire libre con precaución.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-10T20:57:12.