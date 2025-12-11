El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de diciembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Huelva según los datos de la AEMET
El día de hoy, 11 de diciembre de 2025, Huelva se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con algunas posibilidades de lluvia escasa en las primeras horas de la mañana. La temperatura se mantendrá en torno a los 13 grados durante la mayor parte del día, descendiendo ligeramente a 12 grados en las horas más frescas de la tarde y la noche. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 18 grados en la tarde, proporcionando un respiro del frío matutino.
La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que podría contribuir a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. A medida que el día avanza, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 85% por la tarde. Esto puede generar un ambiente algo pesado, especialmente en las horas previas al mediodía.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este a una velocidad de entre 9 y 15 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 22 km/h en las horas más activas del día. Este viento moderado ayudará a dispersar un poco la sensación de humedad, aunque no será suficiente para eliminar la nubosidad que dominará el cielo.
La probabilidad de precipitación es del 35% en las primeras horas del día, disminuyendo a cero en la tarde y la noche. Esto significa que, aunque hay una ligera posibilidad de lluvia, es más probable que el día transcurra sin precipitaciones significativas. Sin embargo, es recomendable que los ciudadanos lleven consigo un paraguas o impermeable, especialmente durante la mañana, por si acaso.
La visibilidad será buena a lo largo del día, aunque la nubosidad puede limitar la vista del sol en su máximo esplendor. El ocaso se producirá a las 18:10, marcando el inicio de una noche que se prevé tranquila, con temperaturas que descenderán a 11 grados hacia la medianoche.
En resumen, Huelva experimentará un día mayormente cubierto con temperaturas frescas y una alta humedad, con la posibilidad de algunas lluvias ligeras en la mañana. Se aconseja a los ciudadanos que se preparen para un día fresco y húmedo, pero sin grandes alteraciones climáticas.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-10T20:57:12.
