El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de diciembre

El día de hoy, 11 de diciembre de 2025, en Dos Hermanas, se espera un tiempo predominantemente cubierto a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 10 y 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 96% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros.

A medida que avance la mañana, las condiciones de nubosidad se mantendrán, con un ligero descenso en la temperatura, que se estabilizará en torno a los 10 grados. La probabilidad de precipitación es baja, con un 10% en las primeras horas del día, lo que sugiere que no se anticipan lluvias significativas. Sin embargo, la niebla y la bruma podrían ser un factor a considerar, especialmente en las horas más frescas de la mañana, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras.

El viento soplará del este a una velocidad de entre 8 y 12 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente. A lo largo de la tarde, se espera que el viento cambie ligeramente hacia el noreste, manteniendo una velocidad moderada. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, con valores que podrían llegar a los 18 grados, aunque la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento.

Durante la tarde, el cielo seguirá cubierto, pero se prevé que las nubes altas comiencen a aparecer, lo que podría ofrecer un ligero respiro en la densidad de la nubosidad. La temperatura comenzará a descender nuevamente hacia la tarde-noche, alcanzando los 12 grados hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 18:06, marcando el inicio de una noche que se anticipa igualmente nublada.

En resumen, el día en Dos Hermanas se caracterizará por un tiempo fresco y cubierto, con temperaturas que no superarán los 18 grados y una alta humedad que podría hacer que la sensación térmica sea más fría. Aunque la probabilidad de lluvia es baja, la presencia de niebla y bruma podría ser un factor a tener en cuenta, especialmente en las primeras horas del día. Se recomienda a los ciudadanos que se vistan adecuadamente para el frío y que tengan precaución al conducir debido a la posible reducción de visibilidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-10T20:57:12.