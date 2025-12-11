El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de diciembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Dos Hermanas según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 11 de diciembre de 2025, en Dos Hermanas, se espera un tiempo predominantemente cubierto a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 10 y 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 96% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros.
A medida que avance la mañana, las condiciones de nubosidad se mantendrán, con un ligero descenso en la temperatura, que se estabilizará en torno a los 10 grados. La probabilidad de precipitación es baja, con un 10% en las primeras horas del día, lo que sugiere que no se anticipan lluvias significativas. Sin embargo, la niebla y la bruma podrían ser un factor a considerar, especialmente en las horas más frescas de la mañana, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras.
El viento soplará del este a una velocidad de entre 8 y 12 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente. A lo largo de la tarde, se espera que el viento cambie ligeramente hacia el noreste, manteniendo una velocidad moderada. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, con valores que podrían llegar a los 18 grados, aunque la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento.
Durante la tarde, el cielo seguirá cubierto, pero se prevé que las nubes altas comiencen a aparecer, lo que podría ofrecer un ligero respiro en la densidad de la nubosidad. La temperatura comenzará a descender nuevamente hacia la tarde-noche, alcanzando los 12 grados hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 18:06, marcando el inicio de una noche que se anticipa igualmente nublada.
En resumen, el día en Dos Hermanas se caracterizará por un tiempo fresco y cubierto, con temperaturas que no superarán los 18 grados y una alta humedad que podría hacer que la sensación térmica sea más fría. Aunque la probabilidad de lluvia es baja, la presencia de niebla y bruma podría ser un factor a tener en cuenta, especialmente en las primeras horas del día. Se recomienda a los ciudadanos que se vistan adecuadamente para el frío y que tengan precaución al conducir debido a la posible reducción de visibilidad.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-10T20:57:12.
