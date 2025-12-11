El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de diciembre

El día de hoy, 11 de diciembre de 2025, Écija se verá afectada por un tiempo mayormente tranquilo, aunque con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 10 grados . A medida que avance la mañana, se mantendrá esta condición, con una ligera disminución en la temperatura, que alcanzará los 9 grados a las 2 de la mañana.

A partir de las 2 de la madrugada, la situación cambiará drásticamente, ya que se espera la aparición de niebla que persistirá durante varias horas. Esta niebla puede reducir la visibilidad, por lo que se recomienda precaución a quienes se desplacen en vehículos. Las temperaturas durante este periodo oscilarán entre los 6 y 8 grados, lo que contribuirá a la sensación de frío.

A medida que se acerque el mediodía, la niebla comenzará a disiparse, dando paso a un cielo más despejado. Las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando los 13 grados a las 12 del mediodía y llegando a un máximo de 19 grados hacia las 3 de la tarde. Este aumento en la temperatura, combinado con un cielo mayormente despejado, permitirá disfrutar de un ambiente más agradable.

Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, el cielo se tornará nuboso, con la posibilidad de que se presenten nubes más densas. A las 6 de la tarde, la temperatura descenderá a 15 grados, y se espera que el viento sople desde el noreste a una velocidad de 6 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

Durante la noche, el cielo volverá a estar poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 10 grados hacia las 10 de la noche. La humedad relativa se mantendrá alta durante todo el día, alcanzando el 100% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente hasta el 90% por la noche. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias significativas, ya que la probabilidad de precipitación es nula durante la mayor parte del día, con un leve aumento en la probabilidad de tormenta hacia la tarde, aunque sin indicios de que se materialice. En resumen, Écija disfrutará de un día variado, con niebla matutina, temperaturas agradables por la tarde y un cielo que alternará entre despejado y nuboso.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-10T20:57:12.