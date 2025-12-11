El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de diciembre

El día de hoy, 11 de diciembre de 2025, Coria del Río se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una predominancia de nubes que limitarán la visibilidad del sol a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con descripciones que varían entre "muy nuboso" y "cubierto" en los diferentes periodos del día. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 19 grados , comenzando con un fresco 12 grados en la madrugada y alcanzando un máximo de 19 grados en la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. A medida que avance la jornada, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, rondando el 71% por la tarde. Esto sugiere que, aunque las temperaturas puedan ser relativamente suaves, la sensación térmica podría ser más fría debido a la alta humedad.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que no haya lluvias significativas durante el día, con un 10% de probabilidad de precipitación en algunos periodos, aunque la mayoría de las horas se espera que permanezcan secas. Sin embargo, hay que estar atentos a la posibilidad de niebla en las primeras horas, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras y causar inconvenientes a los conductores.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 5 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, lo que podría aportar un ligero alivio a la sensación de frío. A lo largo del día, el viento se mantendrá moderado, lo que podría ayudar a dispersar un poco la humedad en el ambiente.

En resumen, el día en Coria del Río se caracterizará por un cielo mayormente cubierto, temperaturas frescas y una alta humedad. Aunque no se esperan precipitaciones significativas, la niebla matutina podría ser un factor a considerar. Se recomienda a los ciudadanos que se vistan adecuadamente para el frío y que tengan precaución al conducir en las primeras horas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-10T20:57:12.