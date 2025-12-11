El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de diciembre

El día de hoy, 11 de diciembre de 2025, Córdoba se presentará con un tiempo variado a lo largo de las diferentes horas. Desde la madrugada, la temperatura se mantendrá en torno a los 10 grados , con una humedad relativa alta que alcanzará el 98%. Las condiciones del cielo estarán marcadas por la presencia de nubes altas al inicio del día, pero a medida que avance la mañana, se espera que el cielo se despeje, ofreciendo un ambiente más soleado.

A partir de las primeras horas, la temperatura comenzará a descender ligeramente, alcanzando los 9 grados a las 2 de la mañana y manteniéndose en ese rango hasta las 3. Sin embargo, a medida que se acerque el mediodía, se prevé un aumento gradual en la temperatura, que podría llegar a los 17 grados hacia las 4 de la tarde. Este ascenso térmico se verá acompañado de un cielo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día agradable.

En cuanto a las condiciones de viento, se anticipa que soplará desde el este con velocidades que oscilarán entre los 6 y 12 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana. A medida que el día avance, el viento podría disminuir su intensidad, pero se mantendrá presente, aportando un ligero movimiento al ambiente.

La probabilidad de precipitación es nula durante la mayor parte del día, lo que significa que no se esperan lluvias que puedan alterar los planes al aire libre. Sin embargo, hacia la tarde, existe una leve posibilidad de bruma, aunque no se prevé que esto afecte significativamente la visibilidad.

La tarde se caracterizará por un cielo poco nuboso, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en torno a las 4 de la tarde. A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, llegando a los 10 grados hacia las 8 de la noche. La humedad relativa también experimentará un aumento, alcanzando el 100% en las horas nocturnas.

En resumen, Córdoba disfrutará de un día mayormente soleado y templado, ideal para actividades al aire libre, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvias. La combinación de un cielo despejado y un viento suave hará que la jornada sea placentera para todos los cordobeses.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-10T20:57:12.