El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de diciembre

El día de hoy, 11 de diciembre de 2025, Castilleja de la Cuesta se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con una predominancia de bruma en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 3 de la mañana, el cielo estará cubierto por bruma, lo que podría limitar la visibilidad en las carreteras y calles de la localidad. A medida que avance la mañana, se espera que el cielo permanezca cubierto hasta el mediodía, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 12 grados .

A partir de la tarde, las condiciones meteorológicas continuarán siendo mayormente nubladas, con un ligero aumento en la temperatura, alcanzando hasta 18 grados en su punto máximo. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más fresca debido a la humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día y disminuyendo gradualmente a un 70% por la tarde. Esto puede generar una sensación de frío, especialmente en las horas más frescas de la mañana y al caer la tarde.

En cuanto a la precipitación, no se anticipan lluvias significativas durante el día, aunque hay una probabilidad del 10% de que se produzcan algunas lloviznas ligeras en la franja horaria de 7 a 13 horas. Sin embargo, la probabilidad de tormentas es nula, lo que sugiere que el día transcurrirá sin eventos climáticos severos.

El viento soplará de dirección variable, predominando del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 9 km/h. Las ráfagas de viento podrían ser más intensas en las horas de la tarde, alcanzando hasta 15 km/h, lo que podría contribuir a una sensación térmica más fresca.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia el final del día. La bruma podría regresar, especialmente en las horas nocturnas, lo que podría afectar la visibilidad.

En resumen, Castilleja de la Cuesta experimentará un día mayormente nublado con temperaturas frescas y una alta humedad, sin precipitaciones significativas, lo que permitirá que los residentes realicen sus actividades diarias con precaución, especialmente en las primeras horas del día debido a la bruma.

