El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de diciembre

Hoy, 11 de diciembre de 2025, Cartaya se prepara para un día mayormente cubierto, con cielos que permanecerán en su mayoría nublados a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 12 grados , manteniendo un tiempo fresco que invitará a abrigarse.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 13 horas, donde se prevé un ligero aumento, alcanzando hasta 16 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 75-100% durante gran parte del día. Esto podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es, especialmente en las horas más frescas de la mañana y la tarde.

En cuanto a la precipitación, la probabilidad de lluvia es moderada, con un 45% de posibilidad de que se registren lluvias ligeras en la franja horaria de 01:00 a 07:00. A partir de la mañana, la probabilidad de lluvia disminuye significativamente, y se espera que el resto del día permanezca seco, aunque con cielos nublados. Las lluvias, si se producen, serán ligeras y no se anticipan acumulaciones significativas.

El viento soplará desde el este y noreste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 18 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las primeras horas del día, lo que podría añadir una sensación de frescura al ambiente. A medida que avance la tarde, el viento disminuirá, lo que podría hacer que la temperatura se sienta un poco más agradable.

En resumen, el día en Cartaya se caracterizará por cielos cubiertos y temperaturas frescas, con una ligera posibilidad de lluvia en las primeras horas. La alta humedad y el viento moderado contribuirán a una sensación de frescura, por lo que se recomienda a los residentes y visitantes que se vistan adecuadamente para disfrutar de las actividades al aire libre. A medida que el sol se ponga a las 18:11, el ambiente se enfriará aún más, marcando el final de un día nublado y fresco en esta localidad costera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-10T20:57:12.