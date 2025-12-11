El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de diciembre

El día de hoy, 11 de diciembre de 2025, Carmona se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con una predominancia de cielos cubiertos y bruma en las primeras horas de la mañana. A lo largo del día, se espera que la visibilidad se vea reducida debido a la presencia de niebla, especialmente en las horas más tempranas, lo que podría afectar la circulación vehicular. La temperatura oscilará entre los 8 y 17 grados , comenzando con un ambiente fresco por la mañana y alcanzando temperaturas más agradables hacia la tarde.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frío y a la persistencia de la bruma. A medida que avance el día, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este-noreste a velocidades que oscilarán entre los 6 y 14 km/h. Este viento, aunque moderado, puede generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con las bajas temperaturas matutinas. No se anticipan rachas fuertes, lo que permitirá que las actividades al aire libre se desarrollen sin mayores inconvenientes, siempre y cuando se tomen precauciones ante la niebla.

La probabilidad de precipitación es mínima, con un 0% de posibilidades a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es un alivio para los agricultores y para aquellos que planean actividades al aire libre. Sin embargo, es importante estar atentos a las condiciones de visibilidad, ya que la niebla puede ser densa en ciertos momentos.

A medida que se acerque la tarde, se espera que las nubes comiencen a despejarse ligeramente, permitiendo que algunos rayos de sol hagan su aparición, aunque la mayor parte del día se mantendrá con cielos nublados. El ocaso se producirá a las 18:04, marcando el final de un día que, aunque fresco y brumoso, no traerá sorpresas en forma de precipitaciones. En resumen, Carmona experimentará un día típico de diciembre, fresco y húmedo, ideal para disfrutar de actividades en interiores o abrigarse bien si se sale a la calle.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-10T20:57:12.