El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de diciembre

El día de hoy, 11 de diciembre de 2025, en Camas, se espera un tiempo predominantemente cubierto, con una notable presencia de bruma en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, las nubes continuarán dominando el cielo, con periodos de muy nuboso que podrían generar una sensación de humedad elevada. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 18 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, cuando se prevé que la temperatura llegue a los 18 grados.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 97% en la madrugada y descendiendo ligeramente a un 64% hacia la tarde. Esta alta humedad, combinada con las condiciones nubosas, podría generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros, especialmente en las horas más frescas de la mañana y la noche.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia significativa, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en un 5% en algunos intervalos del día, pero en general, se espera que el tiempo permanezca seco. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la bruma podría afectar la visibilidad, especialmente en las primeras horas del día, por lo que se recomienda precaución al conducir.

El viento soplará de dirección variable, predominando del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 9 km/h. Las rachas máximas de viento podrían alcanzar hasta 14 km/h, lo que podría aportar un ligero frescor al ambiente, especialmente en las horas de la tarde.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia el final del día. La visibilidad podría verse afectada por la bruma persistente, por lo que es aconsejable estar atentos a las condiciones si se planea salir.

En resumen, el día en Camas se caracterizará por un cielo cubierto y brumoso, con temperaturas agradables durante el día, pero con una sensación de frío en las horas más frescas. La ausencia de precipitaciones significativas y el viento suave contribuirán a un ambiente tranquilo, aunque la bruma podría ser un factor a considerar para actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-10T20:57:12.