El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de diciembre

El día de hoy, 11 de diciembre de 2025, se presenta en Cabra con un tiempo mayormente despejado, especialmente durante las primeras horas de la mañana y hasta la tarde. A partir de la medianoche, el cielo se mostrará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 10 grados . A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas se mantengan estables, alcanzando los 11 grados a media mañana y subiendo ligeramente hasta los 12 grados en la hora del almuerzo.

La humedad relativa será alta al inicio del día, alcanzando un 90% a las 00:00 horas, pero irá disminuyendo gradualmente a lo largo de la jornada. Para las 10:00 horas, se prevé que la humedad se sitúe en un 68%, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente. A medida que el día avance, la humedad se estabilizará en torno al 65% por la tarde, lo que permitirá disfrutar de un tiempo más agradable.

El viento soplará desde el noreste durante la mayor parte del día, con velocidades que oscilarán entre 3 y 7 km/h. Este viento suave será un factor positivo, ya que ayudará a mitigar la sensación de frío, especialmente en las horas más frescas de la mañana y la tarde. A partir de las 16:00 horas, se espera que el viento cambie ligeramente hacia el sur, manteniendo una velocidad moderada.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en ninguna parte del día, lo que permitirá que los habitantes de Cabra disfruten de actividades al aire libre sin preocupaciones. La probabilidad de lluvia es nula hasta la tarde, y solo se prevé un leve aumento en la probabilidad de tormenta hacia el final del día, aunque las condiciones climáticas no indican que esto se materialice.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia las 22:00 horas. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso espectáculo estelar. La puesta de sol se producirá a las 17:59 horas, marcando el final de un día que, aunque fresco, será ideal para paseos y actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Cabra para hoy se caracteriza por un ambiente mayormente despejado, temperaturas agradables y ausencia de precipitaciones, lo que lo convierte en un día propicio para disfrutar de la naturaleza y de la vida al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-10T20:57:12.