El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de diciembre

El día de hoy, 11 de diciembre de 2025, Las Cabezas de San Juan se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, lo que podría generar una sensación de frescura. A medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad disminuya ligeramente, dando paso a momentos de poco nuboso, especialmente entre las 09:00 y las 10:00 horas.

Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 19 grados . Las primeras horas del día comenzarán frescas, con temperaturas alrededor de los 12 grados, descendiendo a 9 grados en las horas más frías. Sin embargo, a medida que el sol se eleve, se prevé un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 19 grados en la tarde. Este ascenso térmico será más notable entre las 13:00 y las 15:00 horas, cuando se registren las temperaturas más cálidas del día.

La humedad relativa se mantendrá alta, especialmente en las primeras horas, alcanzando el 100% en la madrugada. Esto podría generar la sensación de bochorno, aunque las temperaturas no sean excesivamente altas. A medida que avance el día, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 63% por la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 16 km/h. Este viento ligero puede proporcionar un alivio ante las temperaturas más cálidas de la tarde.

No se esperan precipitaciones significativas a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Sin embargo, se registran probabilidades de bruma y niebla en las primeras horas, lo que podría afectar la visibilidad. A medida que el día avanza, estas condiciones mejorarán, permitiendo una visibilidad más clara.

En resumen, el día en Las Cabezas de San Juan se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con temperaturas agradables en la tarde y un viento ligero que hará que la jornada sea más llevadera. Se recomienda a los habitantes disfrutar de las horas de sol, especialmente en la tarde, cuando las temperaturas alcanzarán su punto máximo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-10T20:57:12.