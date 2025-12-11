El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de diciembre

El día de hoy, 11 de diciembre de 2025, Bormujos se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto y con bruma en las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 12 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 10 grados a las 3 de la madrugada y los 9 grados entre las 4 y las 7 de la mañana.

La humedad relativa será alta durante toda la jornada, comenzando en un 96% y alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frío y a la presencia de bruma. Este fenómeno atmosférico se mantendrá hasta el mediodía, cuando se espera que el cielo se mantenga cubierto, aunque con algunas mejoras temporales que permitirán ver un poco más de claridad.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia significativa durante el día, aunque hay probabilidades de que se registren algunas gotas en forma de "Ip" (indicación de precipitación) en las horas de la mañana y la tarde. Sin embargo, la probabilidad de tormentas es nula, lo que sugiere que el tiempo será estable, aunque gris y húmedo.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la mañana, alcanzando hasta 19 km/h a las 9 de la mañana. A medida que avance el día, el viento disminuirá, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más agradable, aunque la temperatura máxima no superará los 18 grados en las horas de la tarde.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a cubrirse, y la temperatura descenderá nuevamente, alcanzando los 12 grados a las 8 de la tarde. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. El ocaso se producirá a las 18:07, marcando el final de un día que, aunque gris y húmedo, no traerá sorpresas en forma de tormentas o lluvias intensas.

En resumen, los habitantes de Bormujos deben prepararse para un día fresco y cubierto, con bruma en las primeras horas y temperaturas que se mantendrán en un rango moderado. Es recomendable abrigarse bien y estar atentos a las condiciones de visibilidad, especialmente en la mañana.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-10T20:57:12.