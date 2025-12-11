El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de diciembre

El día de hoy, 11 de diciembre de 2025, Bailén se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque se espera la presencia de nubes altas en algunos momentos del día. Durante las primeras horas, desde la medianoche hasta la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, pero a medida que avance la jornada, se espera que el sol brille con fuerza, proporcionando un ambiente despejado y agradable.

Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 10 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas que rondarán los 6 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar los 10 grados en la tarde. Este ligero ascenso en la temperatura será bien recibido por los habitantes, quienes podrán disfrutar de un día templado, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá alta durante la mañana, alcanzando un 87% a las 00:00 horas, pero disminuirá a lo largo del día, estabilizándose en torno al 75% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el ambiente será fresco, la sensación de humedad podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más frías en las primeras horas.

En cuanto al viento, se registrarán vientos predominantes del noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 8 km/h. Las ráfagas de viento serán más intensas en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 11 km/h, pero se espera que disminuyan a medida que avance el día. Esto contribuirá a un ambiente tranquilo, sin condiciones adversas que puedan afectar las actividades diarias.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes de Bailén podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que planean salir o realizar actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Bailén para hoy se caracteriza por un cielo mayormente despejado, temperaturas agradables y vientos suaves. Es un día propicio para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, con la certeza de que no habrá interrupciones por lluvias. Los habitantes pueden aprovechar este clima favorable para salir y disfrutar de lo que la ciudad tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-10T20:57:12.