El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de diciembre

El día de hoy, 11 de diciembre de 2025, Baeza se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente agradable y luminoso. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y los 14 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de la tarde. Este rango de temperaturas sugiere un día fresco, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera, especialmente durante las horas más frías de la mañana y la noche.

La humedad relativa se mantendrá en niveles altos, comenzando en un 91% a primera hora y descendiendo gradualmente hasta un 77% al final del día. Esta humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros, por lo que es aconsejable vestirse en capas para mayor comodidad.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que variarán entre 3 y 17 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán durante la mañana y la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. A pesar de la brisa, no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero a lo largo del día. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por el tiempo.

La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y la arquitectura de Baeza sin obstáculos. Los amantes de la fotografía encontrarán excelentes oportunidades para capturar la belleza de la ciudad bajo el sol brillante y el cielo despejado.

A medida que se acerque la tarde, el ocaso se producirá a las 17:54, marcando el final de un día que promete ser agradable y soleado. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y se espera que al caer la noche, el ambiente se torne más fresco, con valores que rondarán los 9 grados .

En resumen, el tiempo de hoy en Baeza será mayormente despejado y fresco, con temperaturas agradables durante el día y un viento moderado que aportará una sensación de frescura. Es un día perfecto para disfrutar de la ciudad y sus alrededores, aprovechando al máximo las condiciones meteorológicas favorables.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-10T20:57:12.