El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de diciembre

El día de hoy, 11 de diciembre de 2025, Baena se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo del día. La bruma matutina, que se espera en las primeras horas, dará paso a un ambiente soleado que dominará la mayor parte de la jornada. A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando un máximo de 16 grados en las horas centrales del día, lo que proporcionará un tiempo agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá alta en las primeras horas, con un 92% al amanecer, pero irá disminuyendo gradualmente a medida que el sol se eleve en el cielo, estabilizándose en torno al 49% por la tarde. Esto contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección este y sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 8 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 20 km/h, lo que podría generar una ligera sensación de frescor, especialmente en las zonas más expuestas. Este viento suave será un alivio en comparación con la alta humedad, haciendo que el tiempo sea más soportable.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Baena podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es ideal para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos o reuniones familiares.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia el final del día. La puesta de sol está programada para las 17:59, marcando el inicio de una noche que se anticipa fresca, con temperaturas que podrían bajar hasta los 8 grados .

En resumen, el tiempo en Baena para hoy se presenta como una jornada mayormente despejada, con temperaturas agradables durante el día y un ambiente fresco por la noche. Es un día propicio para disfrutar del aire libre y aprovechar las horas de sol antes de que el invierno se asiente con más fuerza en la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-10T20:57:12.