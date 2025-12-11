El tiempo en Ayamonte: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de diciembre

El día de hoy, 11 de diciembre de 2025, Ayamonte se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una predominancia de nubes a lo largo de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, lo que podría generar una sensación de humedad y frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 12 grados , manteniendo un ambiente fresco y húmedo.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan similares, con cielos cubiertos hasta el mediodía. La temperatura alcanzará un máximo de 16 grados en las horas centrales del día, proporcionando un leve respiro del frío matutino. Sin embargo, la humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 75% en las horas de la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que realmente indica el termómetro.

En cuanto a la precipitación, aunque no se anticipan lluvias significativas, hay una probabilidad del 45% de que se produzcan algunas lloviznas ligeras en las primeras horas del día, especialmente entre las 00:00 y las 07:00. A partir de entonces, la probabilidad de lluvia disminuirá, y se espera que el resto del día permanezca seco. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles cambios en las condiciones, ya que la atmósfera se muestra inestable.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre 11 y 20 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional, especialmente en las horas más frías de la mañana y al atardecer. A medida que el día avance, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá presente, contribuyendo a la sensación de frescura en el ambiente.

Por la tarde, el cielo comenzará a despejarse ligeramente, con la aparición de algunas nubes altas, aunque la mayor parte del día seguirá siendo nublado. La puesta de sol se producirá a las 18:12, marcando el final de un día que, aunque fresco y cubierto, ofrecerá momentos de calma y tranquilidad para disfrutar de la belleza de Ayamonte en esta época del año.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-10T20:57:12.