El tiempo en Arahal: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de diciembre

El día de hoy, 11 de diciembre de 2025, Arahal se despertará bajo un cielo mayormente brumoso y con niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 9:00 a.m., se espera que la visibilidad sea reducida debido a la bruma y la niebla, lo que podría afectar la circulación en las carreteras. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 8 y 11 grados , con una humedad relativa que alcanzará el 100% en las primeras horas, lo que acentuará la sensación de frío.

A medida que avance la mañana, la niebla comenzará a disiparse, dando paso a un cielo poco nuboso y despejado en las horas centrales del día. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 3:00 p.m., con valores que podrían llegar hasta los 18 grados . La humedad relativa disminuirá, situándose en torno al 71% a media tarde, lo que permitirá una sensación más agradable.

El viento soplará de dirección este y noreste, con velocidades que variarán entre 5 y 10 km/h. Este leve viento contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana. A partir de la tarde, se prevé que el viento aumente ligeramente, alcanzando rachas de hasta 19 km/h, lo que podría generar un ambiente más dinámico en el exterior.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a cubrirse, con un aumento en la nubosidad que podría llevar a un cielo cubierto hacia el final del día. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 12 grados a las 9:00 p.m. La humedad relativa aumentará, alcanzando valores cercanos al 96%, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias a lo largo del día, ya que la probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos. Esto permitirá que los habitantes de Arahal disfruten de un día sin interrupciones climáticas significativas. Sin embargo, es recomendable que los ciudadanos se mantengan atentos a las condiciones de visibilidad en las primeras horas y se preparen para un descenso de las temperaturas al caer la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-10T20:57:12.