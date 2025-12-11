El tiempo en Arahal: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de diciembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Arahal según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 11 de diciembre de 2025, Arahal se despertará bajo un cielo mayormente brumoso y con niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 9:00 a.m., se espera que la visibilidad sea reducida debido a la bruma y la niebla, lo que podría afectar la circulación en las carreteras. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 8 y 11 grados , con una humedad relativa que alcanzará el 100% en las primeras horas, lo que acentuará la sensación de frío.
A medida que avance la mañana, la niebla comenzará a disiparse, dando paso a un cielo poco nuboso y despejado en las horas centrales del día. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 3:00 p.m., con valores que podrían llegar hasta los 18 grados . La humedad relativa disminuirá, situándose en torno al 71% a media tarde, lo que permitirá una sensación más agradable.
El viento soplará de dirección este y noreste, con velocidades que variarán entre 5 y 10 km/h. Este leve viento contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana. A partir de la tarde, se prevé que el viento aumente ligeramente, alcanzando rachas de hasta 19 km/h, lo que podría generar un ambiente más dinámico en el exterior.
A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a cubrirse, con un aumento en la nubosidad que podría llevar a un cielo cubierto hacia el final del día. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 12 grados a las 9:00 p.m. La humedad relativa aumentará, alcanzando valores cercanos al 96%, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.
En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias a lo largo del día, ya que la probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos. Esto permitirá que los habitantes de Arahal disfruten de un día sin interrupciones climáticas significativas. Sin embargo, es recomendable que los ciudadanos se mantengan atentos a las condiciones de visibilidad en las primeras horas y se preparen para un descenso de las temperaturas al caer la noche.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-10T20:57:12.
