El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de diciembre

El día de hoy, 11 de diciembre de 2025, Andújar se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 9 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 8 grados a las 2 de la madrugada y manteniéndose en torno a los 7 grados entre las 3 y las 5 de la mañana.

A partir de las 6 de la mañana, la temperatura comenzará a subir, alcanzando los 6 grados, y se mantendrá en ese rango hasta las 8 de la mañana. Durante la mañana, el termómetro irá ascendiendo, llegando a los 9 grados a las 11 de la mañana y alcanzando un máximo de 14 grados a la 1 de la tarde. Este aumento de temperatura, combinado con la escasa nubosidad, permitirá que los habitantes de Andújar disfruten de un día soleado y agradable.

La humedad relativa se mantendrá alta durante la mañana, comenzando en un 97% a las 12 de la noche y descendiendo gradualmente hasta un 90% a las 9 de la mañana. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad se estabilizará en torno al 61% a la 1 de la tarde, lo que contribuirá a una sensación de confort en el ambiente.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste con velocidades que oscilarán entre los 3 y 7 km/h durante la mañana. A medida que el día progrese, el viento cambiará de dirección hacia el este, alcanzando velocidades de hasta 8 km/h en las horas de la tarde. Esto generará una brisa suave que complementará el tiempo templado del día.

No se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los planes al aire libre no se verán afectados por condiciones climáticas adversas. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y actividades al aire libre sin inconvenientes.

En resumen, Andújar disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, ideal para actividades al aire libre y para disfrutar de la belleza del entorno natural.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-10T20:57:12.