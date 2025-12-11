El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de diciembre

El día de hoy, 11 de diciembre de 2025, Almonte se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 99% en las primeras horas, lo que generará una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, las temperaturas se mantendrán estables, alcanzando un máximo de 17 grados en las horas centrales. Sin embargo, la sensación térmica podría ser inferior debido a la alta humedad y la presencia constante de nubes. A lo largo de la tarde, se espera que el cielo continúe cubierto, con algunas horas de bruma que podrían reducir la visibilidad, especialmente en las primeras horas de la tarde.

En cuanto a la precipitación, no se anticipan lluvias significativas durante el día, aunque hay una probabilidad del 20% de que se produzcan algunas lloviznas ligeras en la tarde, especialmente entre la 1 y las 7 de la tarde. Sin embargo, la probabilidad de tormentas es nula, lo que sugiere que el tiempo se mantendrá tranquilo a pesar de la nubosidad.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 14 km/h. En las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 18 km/h, lo que podría hacer que la sensación de frío sea más pronunciada. A medida que avance el día, el viento disminuirá gradualmente, lo que permitirá que las temperaturas se sientan un poco más agradables, aunque la alta humedad seguirá siendo un factor a considerar.

En resumen, Almonte experimentará un día mayormente cubierto con temperaturas frescas y una alta humedad. Aunque no se esperan lluvias significativas, la posibilidad de lloviznas ligeras en la tarde podría afectar a quienes planeen actividades al aire libre. Es recomendable vestirse adecuadamente para el frío y estar atentos a las condiciones de visibilidad, especialmente en las horas de bruma.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-10T20:57:12.