El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de diciembre

El día de hoy, 11 de diciembre de 2025, Aljaraque se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una predominancia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura fluctúe ligeramente, descendiendo a 11 grados en las horas más frescas de la mañana y alcanzando un máximo de 17 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la alta humedad y la presencia constante de nubes. La bruma también será un factor a considerar, especialmente en las primeras horas, lo que podría afectar la visibilidad en algunas áreas.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia significativa durante el día, ya que los registros indican cero milímetros de precipitación. Sin embargo, hay una probabilidad del 40% de que se produzcan lluvias ligeras en el periodo de 01:00 a 07:00, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco. A partir de la mañana, la probabilidad de lluvia disminuye considerablemente, aunque se mantendrá un leve riesgo de chubascos en la tarde, con un 10% de probabilidad entre las 13:00 y las 19:00.

El viento soplará desde el este y noreste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la mañana, alcanzando hasta 21 km/h, lo que podría hacer que la sensación de frío sea más pronunciada. A medida que avance el día, el viento se suavizará, pero se mantendrá una brisa fresca que contribuirá a la sensación de frescura en el ambiente.

En resumen, Aljaraque experimentará un día mayormente cubierto, con temperaturas frescas y una alta humedad. Aunque no se esperan precipitaciones significativas, la posibilidad de bruma y viento del este podría influir en las actividades al aire libre. Es recomendable vestirse adecuadamente para el frío y estar atentos a las condiciones de visibilidad, especialmente en las primeras horas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-10T20:57:12.