El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de diciembre

El día de hoy, 11 de diciembre de 2025, La Algaba se verá afectada por condiciones meteorológicas que se caracterizan por una atmósfera brumosa y nubosidad variable. Desde las primeras horas de la mañana, la bruma será predominante, con visibilidad reducida en algunos momentos, especialmente en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad aumente, con períodos de cielo muy nuboso, especialmente en la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 18 grados , comenzando con un ambiente fresco por la mañana, que irá aumentando gradualmente hasta alcanzar su punto máximo en la tarde. La temperatura más baja se registrará en las primeras horas, con 9 grados, mientras que la máxima alcanzará los 18 grados hacia el final de la tarde. Es recomendable que los ciudadanos se vistan en capas para adaptarse a los cambios de temperatura a lo largo del día.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frío y a la persistencia de la bruma. A medida que el día avance, la humedad comenzará a disminuir, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría generar incomodidad para algunas personas.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias significativas, aunque hay una probabilidad del 5% de que se produzcan algunas lloviznas ligeras en la mañana. Sin embargo, la mayoría del día transcurrirá sin precipitaciones, lo que permitirá que las actividades al aire libre se realicen con normalidad, siempre y cuando se tomen precauciones ante la bruma.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 20 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del ambiente húmedo y brumoso.

A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 18:06, la nubosidad se mantendrá, y la temperatura comenzará a descender nuevamente, llevando a un cierre de jornada fresco. Los ciudadanos deben estar preparados para un ambiente más frío al caer la noche, con temperaturas que podrían bajar a 10 grados.

En resumen, el día en La Algaba se presentará con bruma y nubosidad variable, temperaturas frescas y un viento ligero, condiciones que invitan a disfrutar de la jornada con precaución.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-10T20:57:12.