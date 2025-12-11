El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de diciembre

El día de hoy, 11 de diciembre de 2025, Alcalá la Real se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 3 y 6 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 7 grados a media mañana, proporcionando un respiro del frío matutino.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 95% a las 00:00 horas y descendiendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 51% hacia la tarde. Esta disminución en la humedad podría hacer que la sensación térmica sea más confortable, especialmente durante las horas centrales del día, cuando se prevé que la temperatura llegue a su punto máximo de 14 grados .

El viento soplará desde el sur, con velocidades que variarán entre 5 y 9 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que avanza el día. Se anticipa que la racha máxima de viento alcance los 17 km/h en la tarde, lo que podría aportar una ligera brisa, pero sin causar incomodidades significativas. La dirección del viento cambiará a sureste y este en las horas posteriores, lo que podría influir en la percepción del frío al caer la tarde.

A lo largo del día, no se prevén precipitaciones, lo que significa que los habitantes de Alcalá la Real podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado.

En la tarde, el cielo seguirá despejado, aunque se espera que algunas nubes comiencen a aparecer hacia el final del día. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 6 grados hacia las 23:00 horas. La puesta de sol se producirá a las 17:57, marcando el final de un día que, aunque fresco, se presentará como ideal para paseos y actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Alcalá la Real para hoy será predominantemente soleado, con temperaturas agradables durante el día y un descenso notable al caer la noche. La combinación de un cielo despejado y la ausencia de precipitaciones hará de este un día propicio para disfrutar de la belleza del entorno natural de la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-10T20:57:12.