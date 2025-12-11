El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de diciembre

El día de hoy, 11 de diciembre de 2025, Alcalá de Guadaíra se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, lo que se mantendrá hasta la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 18 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros. A medida que avance la jornada, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, rondando el 74% por la tarde. Esto puede contribuir a la formación de niebla en las primeras horas, especialmente en las zonas más bajas de la ciudad.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias significativas a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es baja, con un 5% en las primeras horas, lo que indica que es poco probable que se produzcan chubascos. Sin embargo, la atmósfera se sentirá húmeda, lo que podría generar algunas brumas o nieblas dispersas, especialmente en la mañana.

El viento soplará de dirección variable, predominando del este y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 12 km/h. Las ráfagas de viento serán más intensas en las horas centrales del día, alcanzando hasta 20 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal al ambiente húmedo.

A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a despejarse ligeramente, aunque seguirán predominando las nubes altas. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la noche, con mínimas que rondarán los 12 grados . La puesta de sol se producirá a las 18:06, marcando el final de un día que, aunque nublado, ofrecerá momentos agradables para disfrutar de actividades al aire libre, siempre que se tenga en cuenta la frescura del ambiente.

En resumen, el tiempo en Alcalá de Guadaíra para hoy será mayormente cubierto, con temperaturas frescas y alta humedad, pero sin precipitaciones significativas. Se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para el frío y estar atentos a las condiciones de visibilidad en las primeras horas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-10T20:57:12.