El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, miércoles 10 de diciembre

El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que sugieren la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo permanecerá completamente cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 14 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 94%, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A partir de las 5 de la mañana, se espera que la probabilidad de precipitación aumente, alcanzando un 100% en intervalos específicos del día. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 1 mm en las primeras horas y hasta 4 mm en la tarde. La lluvia se presentará de manera intermitente, con momentos de mayor intensidad entre las 7 y las 13 horas, cuando se prevé que la probabilidad de tormenta también sea notable, con un 55% de posibilidades.

El viento soplará del sureste, con velocidades que variarán entre 5 y 17 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 27 km/h en las horas centrales del día. Esto podría generar un ambiente fresco, especialmente para aquellos que se desplacen al aire libre. A medida que avance la tarde, las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 12 grados, pero la sensación térmica podría ser más baja debido a la combinación de viento y humedad.

Durante la tarde, el cielo seguirá cubierto, aunque se espera que las lluvias disminuyan gradualmente hacia la noche. Las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, y para el ocaso, se prevé que el termómetro marque alrededor de 12 grados. La humedad se mantendrá alta, lo que podría generar un ambiente algo incómodo para quienes planeen actividades al aire libre.

Es importante que los habitantes de El Viso del Alcor se preparen para un día de clima inestable, llevando paraguas y abrigos si planean salir. Las condiciones meteorológicas sugieren que, aunque las lluvias no serán intensas, la persistencia de un cielo cubierto y la alta humedad podrían afectar la comodidad de los ciudadanos. Se recomienda estar atentos a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

