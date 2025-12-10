El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, miércoles 10 de diciembre

El día de hoy, 10 de diciembre de 2025, Utrera se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, lo que se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 15 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las horas más tempranas.

A medida que avance la mañana, se espera que la lluvia comience a hacer acto de presencia. Las precipitaciones serán ligeras, con un total acumulado que podría alcanzar hasta 3 mm en las horas centrales del día. La probabilidad de lluvia es del 100% en los periodos de 07:00 a 13:00 y de 13:00 a 19:00, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Utrera necesiten paraguas y ropa adecuada para la lluvia.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 97% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros. A medida que el día avance, la humedad se mantendrá en niveles elevados, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que realmente es.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 21 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. Es recomendable que los ciudadanos se abriguen adecuadamente, especialmente durante las horas de mayor viento.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 50% de posibilidad entre las 07:00 y las 13:00, y un 30% entre las 19:00 y las 01:00. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son garantizadas, los ciudadanos deben estar preparados para condiciones climáticas cambiantes.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá cubierto y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando mínimos de alrededor de 12 grados. La puesta de sol se producirá a las 18:06, marcando el final de un día que, aunque fresco y lluvioso, también puede ofrecer momentos de calma entre las precipitaciones. En resumen, se recomienda a los habitantes de Utrera que se preparen para un día de lluvia y viento, manteniendo siempre a mano un paraguas y ropa adecuada para el tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-09T20:57:11.