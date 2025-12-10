El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, miércoles 10 de diciembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Úbeda según los datos de la AEMET
El día de hoy, 10 de diciembre de 2025, se presenta en Úbeda con un tiempo mayormente cubierto, especialmente durante las horas centrales de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, se observarán nubes altas y poco nuboso, con temperaturas que rondan los 11 grados . A medida que avanza la mañana, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado muy nuboso y cubierto en las horas posteriores.
La temperatura se mantendrá relativamente estable, oscilando entre los 8 y 11 grados a lo largo del día. En la mañana, se prevén mínimas de 9 grados, mientras que por la tarde, las temperaturas podrían llegar a alcanzar los 11 grados. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se situará entre el 55% y el 88%, siendo más alta hacia el final de la jornada. Esto podría generar una sensación de frío, especialmente en las horas de la tarde y la noche.
En cuanto a la precipitación, se espera un día seco, ya que no se prevén lluvias en ningún momento. La probabilidad de precipitación es nula durante la mayor parte del día, con un leve aumento en la tarde, aunque sigue siendo muy baja. Esto significa que los habitantes de Úbeda podrán disfrutar de un día sin interrupciones por la lluvia, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda abrigarse debido a las bajas temperaturas.
El viento soplará de dirección variable, predominando del sureste y del norte, con velocidades que oscilarán entre 3 y 15 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 15 km/h, lo que podría generar una ligera sensación de frescor. A medida que avance el día, el viento se tornará más suave, lo que contribuirá a una atmósfera más tranquila.
En resumen, el tiempo en Úbeda para hoy se caracteriza por un cielo mayormente cubierto, temperaturas frescas y ausencia de precipitaciones. La combinación de la humedad y el viento puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros, por lo que se aconseja a los ciudadanos que se vistan adecuadamente para disfrutar de este día invernal.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-09T20:57:11.
