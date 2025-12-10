El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, miércoles 10 de diciembre

Hoy, 10 de diciembre de 2025, Tomares se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 14 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 99% en las horas más frescas, lo que podría generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas se mantengan estables, con un leve aumento en la tarde, alcanzando los 15 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la alta humedad y el viento que soplará desde el sureste, con rachas que podrían llegar a los 19 km/h. Este viento, aunque moderado, contribuirá a que la sensación de frío se acentúe, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde.

La probabilidad de precipitación es alta, con un 100% de posibilidad entre las 01:00 y las 07:00, y un 60% entre las 19:00 y la 01:00. Las lluvias, aunque en general serán escasas, podrían acumular hasta 3 mm en total durante el día, siendo más intensas en las primeras horas. Se recomienda a los ciudadanos que salgan a la calle llevar paraguas o impermeables, ya que las lluvias pueden ser intermitentes y sorpresivas.

En cuanto a la actividad eléctrica, la probabilidad de tormentas es baja, con un 0% en la mañana y un 55% en la tarde, lo que indica que, aunque no se descartan, no se prevén tormentas severas. Sin embargo, es importante estar atentos a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas.

A medida que se acerque la tarde, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la noche, con mínimas que podrían llegar a los 11 grados. La puesta de sol se producirá a las 18:06, marcando el final de un día gris y húmedo.

En resumen, hoy en Tomares se vivirá un día de cielos cubiertos y lluvias escasas, con temperaturas frescas y una alta humedad que invitará a abrigarse bien. La precaución es clave para disfrutar de la jornada sin contratiempos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-09T20:57:11.