El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, miércoles 10 de diciembre

El día de hoy, 10 de diciembre de 2025, San Juan de Aznalfarache se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 14 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 99% en las horas más frescas, lo que generará una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas se mantengan estables, con un ligero aumento en la tarde, alcanzando hasta 16 grados . Sin embargo, la sensación térmica podría ser inferior debido a la alta humedad y el viento que soplará desde el sureste, con rachas que podrían alcanzar los 19 km/h. Este viento, aunque moderado, contribuirá a que la percepción del frío sea más notable.

Las precipitaciones serán un factor constante, con acumulados que podrían llegar a 3 mm en total. Las probabilidades de lluvia son altas, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de San Juan de Aznalfarache necesiten paraguas y ropa adecuada para la lluvia. Las lluvias serán intermitentes, con momentos de mayor intensidad, especialmente en las horas centrales del día.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será del 55% en la franja horaria de la tarde, lo que podría generar algunas tormentas aisladas. Es recomendable que los ciudadanos estén atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las primeras horas del día, por lo que se aconseja precaución al conducir. A medida que avance la tarde, la visibilidad mejorará ligeramente, aunque las condiciones seguirán siendo húmedas y frescas.

En resumen, el día en San Juan de Aznalfarache se caracterizará por un tiempo cubierto y lluvioso, con temperaturas frescas y una alta humedad. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para un día de inclemencias meteorológicas, manteniendo precauciones ante la posibilidad de lluvias y tormentas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-09T20:57:11.