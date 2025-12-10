El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, miércoles 10 de diciembre

La Rinconada se prepara para un día mayormente cubierto, con la probabilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 14 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 93%, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan similares, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias intermitentes. Las precipitaciones serán ligeras, con acumulados que podrían llegar hasta 2 mm en las horas más activas, especialmente entre las 05:00 y las 12:00. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos, lo que indica que es muy probable que los habitantes de La Rinconada necesiten paraguas a mano.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 5 y 12 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 22 km/h en las horas de mayor actividad. Esta brisa, aunque moderada, puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las primeras horas del día. A medida que el sol se eleve, aunque no se espera que brille con fuerza, la temperatura podría alcanzar su punto máximo alrededor de las 15:00, cuando se prevé que el termómetro marque 15 grados.

La probabilidad de tormentas también está presente, con un 15% de posibilidad en las primeras horas y un aumento hasta el 55% en la tarde. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean ligeras, podrían acompañarse de actividad eléctrica en algunos momentos, especialmente entre las 13:00 y las 19:00. Los ciudadanos deben estar atentos a las alertas meteorológicas y prepararse para posibles cambios en las condiciones.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y para el ocaso, se espera que el termómetro marque alrededor de 12 grados. La puesta de sol ocurrirá a las 18:06, marcando el final de un día que, aunque gris y húmedo, también ofrecerá momentos de calma entre las lluvias. En resumen, La Rinconada vivirá un día de clima invernal, donde la precaución y la preparación serán clave para disfrutar de la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-09T20:57:11.