El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, miércoles 10 de diciembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en La Rinconada según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
La Rinconada se prepara para un día mayormente cubierto, con la probabilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 14 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 93%, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.
A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan similares, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias intermitentes. Las precipitaciones serán ligeras, con acumulados que podrían llegar hasta 2 mm en las horas más activas, especialmente entre las 05:00 y las 12:00. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos, lo que indica que es muy probable que los habitantes de La Rinconada necesiten paraguas a mano.
El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 5 y 12 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 22 km/h en las horas de mayor actividad. Esta brisa, aunque moderada, puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las primeras horas del día. A medida que el sol se eleve, aunque no se espera que brille con fuerza, la temperatura podría alcanzar su punto máximo alrededor de las 15:00, cuando se prevé que el termómetro marque 15 grados.
La probabilidad de tormentas también está presente, con un 15% de posibilidad en las primeras horas y un aumento hasta el 55% en la tarde. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean ligeras, podrían acompañarse de actividad eléctrica en algunos momentos, especialmente entre las 13:00 y las 19:00. Los ciudadanos deben estar atentos a las alertas meteorológicas y prepararse para posibles cambios en las condiciones.
A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y para el ocaso, se espera que el termómetro marque alrededor de 12 grados. La puesta de sol ocurrirá a las 18:06, marcando el final de un día que, aunque gris y húmedo, también ofrecerá momentos de calma entre las lluvias. En resumen, La Rinconada vivirá un día de clima invernal, donde la precaución y la preparación serán clave para disfrutar de la jornada.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-09T20:57:11.
