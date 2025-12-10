El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, miércoles 10 de diciembre

El día de hoy, 10 de diciembre de 2025, Puente Genil se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas y un cielo cubierto que traerá consigo lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 11 grados , con una ligera disminución a medida que avance el día, alcanzando mínimas de 10 grados en las horas más frescas de la tarde y la noche.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 71% y aumentando hasta alcanzar un 93% hacia el final del día. Esta elevada humedad, combinada con las condiciones nubladas, generará una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos abrigarse adecuadamente si planean salir.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que sean ligeras, con acumulados que oscilarán entre 0.1 y 0.8 mm a lo largo del día. Las probabilidades de lluvia son elevadas, alcanzando un 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que es muy probable que se produzcan chubascos intermitentes. Sin embargo, no se anticipan tormentas, lo que indica que las lluvias serán de carácter suave y no generarán situaciones de riesgo.

El viento soplará desde el este, con velocidades que variarán entre 5 y 14 km/h. A lo largo del día, se prevé que la racha máxima de viento alcance los 17 km/h en las horas de la tarde, lo que podría aportar una ligera sensación de frescor, especialmente en combinación con la alta humedad.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán, y se espera que el termómetro marque alrededor de 10 grados hacia las 21:00 horas. La visibilidad se mantendrá adecuada, aunque las nubes podrían limitar un poco la claridad del cielo. La salida del sol se producirá a las 08:22 y se ocultará a las 18:01, marcando un día con menos horas de luz, típico de esta época del año.

En resumen, Puente Genil experimentará un día nublado y fresco, con lluvias ligeras y una alta humedad, lo que sugiere que es un buen momento para disfrutar de actividades en interiores y prepararse para un tiempo invernal.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-09T20:57:11.