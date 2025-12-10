El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, miércoles 10 de diciembre

El día de hoy, 10 de diciembre de 2025, Priego de Córdoba se presenta con un panorama mayormente nublado, con periodos de cielo cubierto a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la nubosidad será notable, con descripciones que van desde "muy nuboso" hasta "cubierto", lo que sugiere que la luz solar será escasa. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 8 y 10 grados , lo que puede resultar en una sensación de frío, especialmente durante las horas más tempranas del día.

A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 12 grados hacia el mediodía, pero descenderá nuevamente a 9 grados por la tarde. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 85% en las horas de la mañana, lo que podría contribuir a una sensación de incomodidad por el frío y la humedad en el ambiente.

En cuanto a la precipitación, se prevén lluvias escasas, con acumulados que podrían llegar a 0.5 mm en las horas de la tarde. La probabilidad de precipitación es variable, alcanzando un 95% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que indica que es muy probable que se produzcan algunas lluvias ligeras durante este periodo. Sin embargo, las tormentas no son esperadas, ya que la probabilidad de tormenta se mantiene en 0%.

El viento soplará predominantemente del sur, con velocidades que oscilarán entre 3 y 15 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. Es recomendable que los habitantes de Priego de Córdoba se abriguen adecuadamente si planean salir, especialmente durante las horas de mayor viento.

A lo largo del día, la visibilidad podría verse afectada por la combinación de nubosidad y posibles lluvias, así que se aconseja precaución en las carreteras. La salida del sol se producirá a las 08:19 y se pondrá a las 17:59, marcando un día corto en términos de luz solar. En resumen, se prevé un día fresco y húmedo, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias ligeras, lo que invita a disfrutar de actividades en interiores y a prepararse para un tiempo invernal.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-09T20:57:11.