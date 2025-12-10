El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, miércoles 10 de diciembre

El día de hoy, 10 de diciembre de 2025, Pozoblanco se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que las precipitaciones sean ligeras, con acumulados que oscilarán entre 0.1 y 1 mm en las primeras horas. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la lluvia.

Las temperaturas durante el día se mantendrán frescas, con valores que rondarán entre los 8 y 11 grados . Las temperaturas más bajas se registrarán en las primeras horas de la mañana, mientras que a medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su máximo en torno a los 11 grados. La sensación térmica puede verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 99% en las horas más húmedas de la mañana.

La humedad relativa será un factor importante a considerar, ya que se espera que se mantenga entre el 67% y el 99% a lo largo del día. Esto, combinado con las bajas temperaturas, puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

En cuanto al viento, se registrarán rachas que variarán entre 14 y 37 km/h, predominando la dirección del viento del sur y sureste. Las ráfagas más fuertes se anticipan en las horas de la tarde, lo que podría contribuir a una sensación de frío adicional. Es aconsejable tener precaución, especialmente en áreas abiertas donde el viento puede ser más intenso.

La probabilidad de tormentas es baja en la mañana, pero aumenta a un 35% en la tarde y hasta un 45% en la franja horaria de la tarde-noche. Esto sugiere que, aunque la lluvia será escasa, podrían presentarse tormentas aisladas que podrían intensificar brevemente las precipitaciones.

Los ciudadanos de Pozoblanco deben estar atentos a las condiciones meteorológicas a lo largo del día, especialmente si tienen planes al aire libre. La combinación de lluvia, viento y temperaturas frescas puede hacer que las actividades al exterior sean menos agradables. Se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales de meteorología para cualquier actualización sobre el tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-09T20:57:11.