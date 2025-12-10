El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, miércoles 10 de diciembre

El día de hoy, 10 de diciembre de 2025, Palma del Río se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, con temperaturas que rondarán los 12 grados . A medida que avance el día, las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 10 y 14 grados, lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

La precipitación comenzará a ser notable a partir de la mañana, con un acumulado que podría alcanzar hasta 2 milímetros en las primeras horas. La probabilidad de lluvia es del 100% entre las 07:00 y las 13:00, lo que indica que es muy probable que los habitantes de la localidad necesiten paraguas y ropa adecuada para la lluvia. Durante la tarde, la lluvia se mantendrá, aunque con una intensidad menor, acumulando entre 0.2 y 1 milímetro en las horas posteriores.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 94% en las horas más frescas de la mañana, lo que contribuirá a una sensación de frío mayor. A medida que el día avance, la humedad se mantendrá en niveles elevados, lo que podría hacer que la percepción térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

En cuanto al viento, se espera que sople del noreste con velocidades que oscilarán entre 7 y 16 km/h. Este viento, aunque moderado, puede generar una sensación de frescor adicional, especialmente en combinación con la alta humedad y las bajas temperaturas.

A partir de la tarde, la probabilidad de tormentas se incrementa, alcanzando un 50% entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que, además de la lluvia, podrían presentarse algunas tormentas aisladas, aunque no se prevén fenómenos severos. La bruma también podría hacer acto de presencia hacia el final del día, especialmente en las horas de la tarde, lo que podría reducir la visibilidad en algunas áreas.

En resumen, Palma del Río experimentará un día mayormente nublado y lluvioso, con temperaturas frescas y una alta humedad. Los ciudadanos deben estar preparados para la lluvia y las posibles tormentas, así como para un ambiente fresco que perdurará a lo largo de la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-09T20:57:11.