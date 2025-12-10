El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, miércoles 10 de diciembre

El día de hoy, 10 de diciembre de 2025, Écija se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una notable probabilidad de lluvia a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta condición se mantendrá hasta la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 12 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las horas más tempranas.

A medida que avance el día, se espera que la lluvia sea escasa pero constante, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.9 mm en las horas pico de la mañana y la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 7 y las 19 horas, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Écija necesiten paraguas y ropa adecuada para la lluvia.

La humedad relativa será notablemente alta, con valores que rondarán entre el 85% y el 93%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Esto es especialmente relevante para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que la combinación de frío y humedad puede resultar incómoda.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con velocidades que variarán entre 1 y 11 km/h. Aunque no se anticipan rachas fuertes, el viento puede contribuir a una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad. Las rachas máximas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 17 km/h.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 10% entre las 7 y las 13 horas, y un 25% entre las 13 y las 19 horas. Esto sugiere que, aunque la lluvia es probable, las condiciones no son propensas a tormentas severas, lo que podría ofrecer un alivio a los residentes preocupados por fenómenos climáticos extremos.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 18:02, marcando el final de un día gris y húmedo en Écija. En resumen, se recomienda a los ciudadanos que se preparen para un día de lluvia ligera y temperaturas frescas, manteniendo precauciones adecuadas para disfrutar de la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-09T20:57:11.