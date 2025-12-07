El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de diciembre

El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente nublado este 7 de diciembre de 2025. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una visibilidad reducida debido a la bruma y la niebla que afectarán la zona. Las temperaturas se mantendrán frescas, comenzando en torno a los 10 grados y descendiendo ligeramente a lo largo de la mañana, alcanzando mínimas de 9 grados en las horas más frías.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones de nubosidad cambien ligeramente, con períodos de cielo poco nuboso en la tarde. Sin embargo, la mayor parte del día estará dominada por un cielo cubierto, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Las temperaturas máximas alcanzarán los 17 grados en las horas centrales del día, proporcionando un respiro del frío matutino.

La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, pero aún se espera que se mantenga por encima del 70% en la tarde. Esto, combinado con la bruma y la niebla, podría generar condiciones de visibilidad reducida, especialmente en las primeras horas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 3 y 13 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la mañana y a primera hora de la tarde, lo que podría aportar un ligero frescor al ambiente. A medida que el día avance, el viento se suavizará, lo que permitirá que las temperaturas se sientan más agradables en comparación con las primeras horas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes de El Viso del Alcor podrán disfrutar de un día seco, aunque con un cielo mayormente cubierto. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre.

En resumen, el 7 de diciembre será un día fresco y nublado en El Viso del Alcor, con temperaturas que oscilan entre los 9 y 17 grados, alta humedad y vientos suaves del noreste. Es recomendable abrigarse bien y estar atentos a las condiciones de visibilidad, especialmente en las primeras horas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-06T20:52:11.