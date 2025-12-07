El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de diciembre

El día de hoy, 7 de diciembre de 2025, Utrera se despertará bajo un cielo mayormente cubierto, con brumas y nieblas que dominarán las primeras horas de la mañana. Las condiciones de visibilidad serán reducidas, especialmente en las primeras horas, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 11 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frío y a la persistencia de la bruma.

A medida que avance la mañana, se espera que la niebla dé paso a un cielo nuboso, con algunas horas de sol intermitente. Las temperaturas comenzarán a aumentar ligeramente, alcanzando los 12 grados hacia el mediodía. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y al viento que soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 7 km/h, aumentando en algunos momentos a 10 km/h.

Durante la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 18 grados . El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente más agradable. La humedad comenzará a descender, situándose en torno al 65% hacia las horas centrales del día. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, la humedad aumentará nuevamente, alcanzando el 93% hacia el final del día.

No se prevén precipitaciones a lo largo de la jornada, lo que significa que los habitantes de Utrera podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que planean salir a disfrutar del fin de semana.

El ocaso se producirá a las 18:05, momento en el que las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y el cielo podría volver a cubrirse con nubes. Las temperaturas nocturnas se situarán en torno a los 11 grados , con una sensación de frescor que se acentuará por la humedad en aumento.

En resumen, el día de hoy en Utrera se presenta como un día variado, con brumas y nieblas por la mañana, seguido de un ambiente más despejado y cálido durante la tarde. La ausencia de precipitaciones y el descenso de la humedad hacia el mediodía permitirán disfrutar de un día agradable, ideal para actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-06T20:52:11.