El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de diciembre

El día de hoy, 7 de diciembre de 2025, Úbeda se despertará bajo un manto de niebla que cubrirá la ciudad durante las primeras horas de la mañana. La visibilidad se verá reducida, por lo que se recomienda precaución a quienes se desplacen en vehículo. A medida que avance la jornada, la niebla dará paso a un cielo nuboso, con intervalos de nubes que se mantendrán hasta la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 13 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 100% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles significativos, rondando el 75% por la tarde. Esto puede generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros, por lo que se aconseja abrigarse adecuadamente.

En cuanto a las precipitaciones, se espera un día seco, sin probabilidades de lluvia. Las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre, aunque es recomendable estar atentos a la evolución del cielo, ya que la nubosidad puede variar.

El viento soplará de dirección predominantemente este-noreste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 8 km/h. Durante la mañana, el viento será suave, aumentando ligeramente en intensidad hacia la tarde, lo que podría aportar un ligero alivio a las temperaturas frescas.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se despejará en gran parte, permitiendo que los rayos del sol iluminen la ciudad. Esto será especialmente notable hacia el ocaso, que se producirá a las 17:54, ofreciendo un espectáculo visual que los habitantes de Úbeda podrán disfrutar al final del día.

En resumen, el 7 de diciembre en Úbeda se caracterizará por un inicio de jornada con niebla y nubes, temperaturas frescas y un viento suave. A medida que avance el día, se espera una mejora en las condiciones meteorológicas, con cielos más despejados y temperaturas agradables, ideales para disfrutar de un paseo por la ciudad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-06T20:52:11.