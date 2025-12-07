El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de diciembre

El día de hoy, 7 de diciembre de 2025, Tomares se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de sol en algunas horas. Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, lo que podría generar una sensación de frescor. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 10 grados , con una humedad relativa del 100%, lo que indica que el ambiente estará bastante húmedo y podría haber niebla en las zonas más bajas.

A medida que avance la mañana, se espera que el cielo se despeje ligeramente, con períodos de poco nuboso, especialmente entre las 03:00 y las 12:00 horas. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 13 grados al mediodía, proporcionando un respiro del frío matutino. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento.

El viento soplará del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 11 km/h. Este viento, aunque moderado, puede hacer que la sensación térmica sea más fría, especialmente en las horas más frescas del día. A partir de la tarde, se prevé que el cielo vuelva a cubrirse, con un aumento de la nubosidad hacia la noche, donde se espera que las temperaturas desciendan nuevamente a alrededor de 10 grados .

En cuanto a la precipitación, no se anticipan lluvias significativas a lo largo del día, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en cero. Esto permitirá que los residentes de Tomares disfruten de un día sin preocupaciones por el tiempo lluvioso, aunque la niebla matutina podría limitar la visibilidad en las primeras horas.

La puesta de sol se producirá a las 18:06, marcando el final de un día que, aunque fresco y nublado, ofrecerá momentos de claridad y temperaturas agradables en comparación con las noches más frías que se avecinan. Es recomendable que los habitantes se vistan en capas para adaptarse a las variaciones de temperatura a lo largo del día y estén atentos a las condiciones de visibilidad en la mañana debido a la niebla.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-06T20:52:11.